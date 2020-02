“BBB 20”: participantes entram na Casa de Vidro e interagem com o público

A Casa de Vidro está volta. O formato, que nada mais é que uma extensão do confinamento, já foi utilizada antes no reality e dá a quatro anônimos a chance de entrar no “BBB 20”.

Participantes da Casa de Vidro do "BBB 20"





Os nomes dos participantes foram revelados na última sexta-feira (31), durante os intervalos da novela “Amor de Mãe”. São eles: a modelo Ivy, a professora Renata, o músico Caon e o ator Daniel. Segundo divulgado pela Globo , apenas dois deles serão escolhidos para entrar na casa do ” BBB 20 “.

A Casa de Vidro , onde os pretendentes a participar do ” BBB 20 ” estão confinados, está hospedada no Via Park Shopping, localizado na Barra da Tijuca, no Rio. Os quatro participantes tem, em poucos dias, a chance de conquistar o carinho do público, que decidirá quem entrará no reality , na próxima terça-feira (04), por meio de uma votação online.