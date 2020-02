“BBB 20”: Os motivos que provam que Marcela é, realmente, a fada sensata da casa

Você pode até não acompanhar o dia a dia no ” BBB “, mas com certeza já ouviu falar na Marcela, uma das confinadas do reality exibido pela Globo . Desde que o programa começou, há poucos dias, a médica vem se destacando no confinamento por diversos motivos.

Nas redes sociais, por exemplo, a ginecologista do ” BBB ” já possui uma forte base de fãs, principalmente no Twitter, e seu perfil oficial no Instagram já ultrapassou 2.460 milhões de seguidores. Poderosa, hein?

E tanta influência e popularidade assim tem que ser explicada. Na web, a médica é chamada de fada sensata e, abaixo, explicamos os motivos pelos quais a jovem se tornou uma das queridinhas desta edição do programa.

Adepta do “deboísmo”

Vários barracos já aconteceram desde quando o reality começou a ser exibido pela Globo. No entanto, a sister não se envolveu diretamente em nenhum deles, a não ser em um dos mais recentes, quando expôs o plano de jogo de Hadson.

Na internet, os usuários das redes sociais afirmaram que a loira é adepta ao “deboísmo”, já que está sempre tranquila e nunca levanta a voz para discutir com alguém. Marcela resolve todos os seus problemas, pelo menos na casa, na base do respeito e da conversa. Autocontrole é tudo, né?

Empoderada e feminista

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, ainda nos vídeos de apresentação, a paulista deixou claro que não tem tempo para os tais “heteros top”, os famosos machões.

No “Big Brother Brasil”, a ginecologista deixou claro seu discurso empoderado e feminista. “Todas às vezes que a gente se impor, vamos ser taxadas de louca por alguém. Louca é um termo que as pessoas usam para não validar a opinião das mulheres”, discursou.

Revelou plano sujo

No último final de semana, a moça contou para as outras participantes do reality o plano de Hadson, que consistia em tentar “seduzir” Mari Gonzales, que é comprometida, para que ela traísse seu namorado, Jonas Sulzbach. Assim, ela seria prejudicada no jogo e eliminada pelo público.

No entanto, a médica afirmou ao ex-jogador que não compactuaria com a trama e explanou tudo para Mari e para as outras sisters, com a ajuda de Gizelly. Depois disso, o caos se instalou na casa e a mulherada se uniu, com exceção de Bianca Andrade, contra o machismo dos homens.

Apoiadora da causa LGBTQ+

Logo após a entrada da moça na casa, a web descobriu todas as informações sobre ela, incluindo a de que ela tem um irmão trans, Enzo Lins. Além disso, já na descrição de seu perfil no Instagram, a médica deixou claro que também cuida da saúde LGBTQ+.

A jovem de 31 anos consolidou seu posto de fada sensata diversas vezes durante o confinamento no ” BBB “, principalmente quando o assunto é relacionado a ajudar as mulheres contra o machismo que sofrem por parte de alguns dos brothers.