BBB 20: namorando Mari, “Jonas 22” quer apagar fama de bem dotado

Jonas Sulzbach foi finalista do “Big Brother Brasil 12”, agora sua namorada, Mari Gonzalez, participa da 20ª edição. Apesar de ter ido longe em sua temporada, o modelo tem uma memória um tanto negativa de sua participação no “BBB”. O motivo é a repercussão sem fim de um vídeo íntimo. Nas cenas ele mostra a genitália que, segundo internautas, mede 22 cm.

Ao Uol , ele falou sobre esse fantasma.”Incomoda a mim, incomoda a ela ( Mari Gonzalez ). Mas mesmo antes desse vídeo as pessoas sempre comentam, o pessoal não esquece. Já faz 8 anos que eu saí do [ BBB ] e o pessoal sempre vem com essa: ‘Jonas 22’. Eu e a Mari estamos muito estabilizados, a gente vai casar, construir uma família juntos. A gente não quer vincular essa coisa para frente. Não quero ter um filho que veja isso. Eu tenho filho, inclusive, já tem 4 anos [João Lucas, fruto de um relacionamento com a modelo Natália Vieira]. Eu quero que apague, mas as pessoas nunca esquecem, a primeira oportunidade que surge, falam isso. Não posso botar uma foto de sunga que vão falar isso”, finalizou Jonas Sulzbach .

