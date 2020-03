BBB 20: na hora H Daniel brocha e deixa Marcela na mão; assista

Na última segunda-feira (09), Marcela foi criticada pelos telespectadores do “BBB 20” por trocar a amiga, Thelma, pelo namorado, Daniel, no Jogo da Discórdia.

Na mesma noite, o casal do ” BBB 20 ” foi para baixo do edredom e para tristeza da sister, na hora H o brother brochou. “Não vou conseguir”, disse Daniel , que ganhou um palavrão e um suspiro de insatisfação de Marcela logo em seguida.

O momente viralizou na internet e tornou-se um dos assuntos mais comentados da manha desta terça-feira (10), liderando rankings como Google Trends e Trending Topics do Twitter. Assista ao vídeo:

mas xente eu não sabia que tinha que ficar duro ??? ô ma me ensina como faz pra ficar duro eu não entendo daniel broxando pic.twitter.com/Ess2gxHTRg — ????? ⚢ ? | comentarista de bbb (@thisvelvetglove) March 10, 2020





Confira reações dos internautas:

Eu acordo e vejo “Daniel broxando”. Geeentê, mas o que é isso? Vocês não dormem em serviço, já acordo com essa notícia ????? #bbb2020 #bbb20 — Biαnca Sαntos (@_belezabia) March 10, 2020

“DANIEL BROXANDO”

A Marcela vive passando a mão na cabeça dele… Na de cima, a outra não funciona #bbb2020 — S_ev7nᶜʳᶠ???? (@Sam_gm7) March 10, 2020

A música pro Daniel broxando pic.twitter.com/Q6Ufrz3AtC https://t.co/LB2x7YZIvT — hm… ai, é muito difícil (@dopamine6660) March 10, 2020





Além disso, o relacionamento de Marcela com o brother tem feito ela perder mais do que uma noite quente no ” BBB 20 “. Recentemente, a loira, que estava com 4 milhões, perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. Internautas atribuíram a perda significativa ao relacionamento com o gaúcho.