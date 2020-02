“BBB 20”: Lucas Gallina comenta gafe de Neymar em balada

Rodrigo Santoro é do tipo de celebridade que gosta de manter a discrição e não costuma expor sua vida pessoal nas redes sociais. Ele dificilmente posta fotos da esposa, Mel Fronckowiak, e da filha, Nina. Porém, o ator quebrou um pouco do protocolo e compartilhou com um seguidores um registro ao lado da amada.

arrow-options Reprodução/Instagram/@rodrigosantoro Rodrigo Santoro aparece barbudo ao lado da esposa





No clique, Rodrigo Santoro e Mel estão na praia. O astro de 300 está sentado na cadeira e faz uma selfie com a esposa, já Mel abraça o marido por trás e deixa o rosto coladinho no dele. A atriz fez questão de comentar no post e disse: “Quando tudo faz sentido”. Os seguidores do galã também aproveitaram a caixa de comentários para deixar elogios.

“Casal mais perfeito do Brasil”, escreveu uma seguidora. Já outra perguntou: “Lindos! O Rodrigo só precisa tirar a barba e mostrar o rosto lindo! O motivo da barba é trabalho, não é?”.

Aliás, a barba de Rodrigo Santoro foi algo que chamou bastante atenção da web. Uma internauta até brincou: “A barba que dá para esconder até a própria Nina”. Já outra usuária do Instagram achou o astro parecido com outra figura conhecida: “Rodrigo Santoro cosplay de Papai Noel sarado?”.