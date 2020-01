“BBB 20”: Internautas acusam Pétrix de assédio e pedem expulsão do ginasta

A primeira festa do “Big Brother Brasil” está rendendo muito assunto. Rafa Kalimann e Brianca Andrade, a Boca Rosa, protagonizaram a primeira briga do reality com direito a choro e pedido para sair do programa.

arrow-options Reprodução/Twitter Boca Rosa e Rafa Kalimann discutiram durante a primeira festa do ‘BBB 20’

Boca Rosa acusou Rafa de ignorá-la em um evento anterior ao ” BBB 20″ e pediu para que ela esclarecesse o que teria acontecido. “Não preciso de aceitação de nada pra ter meu business, mas gosto das coisas esclarecidas. Você me ignorou, por que? Aquele dia eu fui falar com você e você me ignorou total, por isso eu não te sigo mais. Me explica o motivo disso”, questionou Bianca.

Rafa Kalimann explicou que chegou a enviar uma mensagem para Bianca pelo Instagram, mas nunca foi respondida. “Eu não te vi esse dia, não te ignorei nunca. Escuta, eu não tenho motivo pra mentir, sou a pessoa mais sincera do universo”, se defendeu.

“Eu não vi. Como eu ia te seguir? Eu não tinha uma boa impressão de você”, respondeu Bianca. Irritada, ela continuou: “Não fala isso, porque fica parecendo que eu não sou sincera, sabe”.

Em outro momento Rafa diz para Boca Rosa: “Você sabe o que você fez. Você disse que deixou de me seguir nas redes sociais porque eu te ignorei, mas a verdade é que você nunca me seguiu. Então vamos parar por aqui e amanhã a gente conversa, a gente resolve. Mas eu entendi seu jogo, pare com isso”.

Boca Rosa ficou revoltada e deixou a festa, ao entrar na casa do “BBB 20” foi amparada por Mari Gonzales. “Por favor produção, me tira. Não estou acostumada a sair como escrota. Essa Rafa é uma escrota, só queria falar com ela. Ela também não é santa”, disse a sister alterada.

?Bianca, a Boca Rosa, tretou com a Rafa e após lavar a roupa suja saiu chorando e pedindo pra sair do #BBB20 . E vamos de briga icônica já na primeira festa. pic.twitter.com/EMaGhAPgKC — BCharts (@bchartsnet) January 25, 2020













A BIANCA SURTANDO

A MANU NO MEIO

A MARI QUASE CHORANDO JUNTO

I- #BBB20 pic.twitter.com/Mpt7vsUYLH — BCharts (@bchartsnet) January 25, 2020