“BBB 20”: Guilherme é o novo líder e Marcela está no paredão

Na noite desta quinta-feira (13) aconteceu mais uma prova do líder no “BBB 20”. Dessa vez, os participantes precisavam, principalemente, de sorte. Tanto para se tornar o líder da casa, quanto para fugir do paredão triplo desta semana.

No fim do programa, Guilherme se tornou o líder novamente e Marcela , a emparedada. Tiago Leifert explicou como seria a dinâmica nessa semana, com quatro indicados para um paredão triplo, “Prova Bate e Volta” e uma surpresinha na manhã de domingo: o “Big Fone”, que tocou apenas uma vez no ” BBB 20 “.

A prova

Na prova, os brotheres tinham que se distribuir em plataformas, cada qual representando um bicho ou uma planta, através de um sorteio. O participante sorteado escolheria outro para ocupar a plataforma também sorteada. Depois de cada um disposto no seu lugar, a cobra, a samambaia, o urubu e a anta poderiam trocar de plataformas.

No fim, quem caísse na samambaia iria para o paredão. Quem estivesse na água, escolheria o novo líder. No caso, Gabi indicou seu crush dentro da casa, Guilherme.

No Twitter, o público assistiu ao ” BBB 20 ” como se assistissem a um jogo de futebol.

























a gi dando cavalo pro daniel KKKKKKKK CJORANDO #BBBB2O20 pic.twitter.com/0415QgMDob — ?? (@gicelasprotect) February 14, 2020

















Pensa no climão com Victor Hugo se o Boninho tivesse colocado a opção gambá?? #bbb20 — Bic Müller (@bicmuller) February 14, 2020









Marcela linda até chocada com o paredão. #BBB20 pic.twitter.com/Kf4QQyhbgE — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 14, 2020