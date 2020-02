“BBB 20”: Filho de Pyong tem primeira foto divulgada por Sammy

Mesmo longe do “Mais Você” para tratar de um câncer no pulmão, Ana Maria Braga mostrou que está por dentro de tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil. No Twitter, a companheira do Louro José deu uma bela alfinetada em Lucas Gallina , o emparedado do ” BBB 20 “, nesta terça-feira (18).

Lucas fala sobre proposta para fazer pornô no "BBB"





“Sobre o BBB: Parece que todo mundo sabe quem vai tomar café da manhã no Mais Você amanhã, menos o próprio eliminado, né?”, questionou. Os seguidores de Ana Maria logo entenderam que foi uma indireta a Lucas.

Sobre o BBB: parece que todo mundo sabe quem vai tomar café da manhã no Mais Você amanhã, menos o próprio eliminado né? — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 18, 2020