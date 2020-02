“BBB 20”: ex de Rafa Kalimann fala sobre envolvimento da sister com Leo Chaves

Rodolffo Matthaus , ex-marido da “BBB” Rafa Kalimann, resolveu falar sobre o envolvimento da sister com o sertanejo Leo Chaves , irmão de Victor Chave s, da extinta dupla Victor&Leo . Rafa esteve dois anos junto com Rodolffo, até que ela deu um fim no relacionamento após traições dele.

Leia também: Suposto romance de Rafa Kalimann e Leo Chaves é jogada de marketing

arrow-options Reprodução/Instagram Rodolffo Matthaus





Leia também: “BBB 20”: Rafa Kalimann entrou na casa namorando sertanejo; assessoria nega

Ele respondeu uma seguidora após ser questionado sobre a recente notícia divulgada pelo colunista Leo Dias , que afirma que Rafa e o cantor viviam um relacionamento antes dela entrar no “BBB 20”. “O que achou quando soube que Rafa está namorando com o Léo e entrou no BBB mentindo que estava solteira?”, questionou a seguidora.

Leia também: Boca Rosa briga com Rafa Kalimann e pede para deixar o “BBB 20”

“Primeiro que eu não tenho que achar ou não alguma coisa… Segundo, que você acaba de me contar a fofoca, nem sabia não. To torcendo para ela ganhar o BBB do mesmo jeito, muda nada”, afirmou o cantor, que mantém a amizade com Rafa Kalimann .