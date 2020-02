“BBB 20”: Bianca Andrade é eliminada; confira momentos da sister no programa

Bianca Andrade foi a quinta eliminada do “BBB 20” com 53,09% dos votos nesta terça-feira (25). A blogueira enfrentava um paredão triplo, que teve o recorde de votos da edição (mais de 130 milhões!), com Felipe Prior e Flayslane . Ela foi indicada pela sua arquirrival, que foi a líder da semana, Rafa Kalimann , e que também foi responsável, em partes, por mandar Flay para a berlinda. Já o arquiteto foi pela casa à disputa.

A participante, também muito conhecida na web como Boca Rosa por causa de sua marca de maquiagens, já causava polêmicas fora da casa . E dentro não foi direrente. Confira alguns dos momentos marcantes da influenciadora no “BBB”:

1. Boca Rosa foi alvo de assédio

Logo no início do programa, o participante Petrix , que saiu com uma grande rejeição, tocou nos seios de Bianca, causando grande revolta aqui fora. O caso foi muito comentado na web e a influenciadora chegou a ser chamada no confessionário para falar sobre o assunto. Contrariando o público aqui de fora, ela disse que não viu problema na atitude do brother.

2. Richa com Rafa Kalimann

Parece que as duas blogueiras não se bicam mesmo! E isso ficou muito claro já na primeira festa da casa, em uma briga icônica entre as duas. Bianca havia pergunto à Rafa por que ela teria a ignorado em um evento fora do “BBB 20”. Kalimann negou e disse: “Você sabe o que você fez. Você disse que deixou de me seguir nas redes sociais porque eu te ignorei, mas a verdade é que você nunca me seguiu. Então, vamos parar por aqui e amanhã a gente conversa, a gente resolve. Mas eu entendi seu jogo, pare com isso”, rebateu Kalimann.

3. Affair com Guilherme

Apesar de ser “namorado” de Gabi dentro da casa, Guilherme parece só ter olhos mesmo para Bianca Andrade. E, em uma festa, a Boca Rosa admitiu que tem sentimentos pelo rapaz. Mas vale lembrar: aqui fora a blogueira namora Diogo Melim , da banda Melim, que, inclusive, apagou as fotos com a namorada de seu Instagram depois do ocorrido e não esteve presente para recepcionar a sister nesta terça-feira no “BBB 20”.

