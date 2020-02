BBB 20″: Após eliminação de Bianca, internautas debocham de Guilherme na web

Rafa Kalimann teria um amor fora do “BBB 20”. De acordo com o colunista Leo Dias , a influenciadora digital entrou para o reality show namorando o sertanejo Leo Chaves , que fazia dupla com o irmão, Victor , e atualmente está em carreira solo. A assessoria da sister, no entanto, nega qualquer envolvimento romântico dos dois.

arrow-options Reprodução/Instagram Leo Chaves e Rafa Kalimann





Segundo o colunista, no dia 17 de janeiro, poucos dias antes de Rafa entrar no confinamento, Leo Chaves viajou para se apresentar em Macapá e foi flagrado conversando por vídeo com Rafa, em clima de bastante intimidade. “Ela e o Léo são amigos e poucos dias antes de entrar em um programa ela gravou um clipe com ele para uma nova música”, explicou a assessora.

Leo Chaves se separou da ex-mulher, Tatiana Sbrana , em agosto de 2019 após 14 anos juntos. Eles têm três filhos juntos. Segundo o colunista, há quem diga que Leo emendou o fim do casamento com o início do namoro com Rafa e que a paixão pela influenciadora teria sido o que o motivou a terminar o casamento.