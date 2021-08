BB Seguridade tem lucro  com baixa de 23% no 2º trimestre e pagará dividendos

Fernanda Capelli BB Seguridade (BBSE3) fecha lucro do segundo trimestre com baixa de 23% e anuncia pagamento de dividendos

A BB Seguridade (BBSE3) informou, nesta segunda-feira (2), seu lucro no segundo trimestre de 2021. Os resultados apontaram um ganho 23,2% menor em comparação com o que foi apresentado no mesmo período do ano passado.

Dessa forma, o lucro ficou em R$ 753,702 bilhão, uma queda de 22,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2021.