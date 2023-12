Bazar das Luzes oferece produtos de marcas nacionais e internacionais

Reprodução/Divulgação Bazar das luzes ocorre neste sábado, (2), e domingo, (3).





O Unibes Bazar realizará o Bazar das Luzes, neste final de semana, nos dias 2 e 3 dezembro. O evento abre as portas para as comemorações de fim de ano e promete iluminar o final de semana dos paulistanos com produtos nacionais e internacionais diversos e com preços imperdíveis, oferecendo opções variadas, como acessórios, móveis, roupas, discos e eletrodomésticos, atendendo a diferentes gostos e necessidades.

O Bazar das Luzes já está pelo menos a duas décadas atuando e recebe em média 5.000 clientes durante os dois dias de funcionamento nas seis lojas físicas participantes. Apenas a unidade da Rua Prates-Coreia, 863, permanecerá fechada na ocasião. Será possível encontrar marcas nacionais e internacionais, com destaque para Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, Cris Barros, Zara, Adidas, Farm, entre outras. É necessário chegar cedo para garantir os melhores produtos, que passam por uma criteriosa triagem e curadoria para garantir a qualidade do sortimento oferecido.

As coletas de peças ocorrem ao longo do ano, podendo marcar local e hora, seja online, por telefone (11) 3311-7266 ou Whatsapp. São sete unidades físicas e uma loja online que realizam diversas ações especiais. As vendas são todas revertidas para manutenção dos projetos sociais da Unibes, além de reforçar o compromisso da instituição com a sustentabilidade, solidariedade e cidadania. Você pode acessar os endereços das unidades no link.

As unidades localizadas na Rua Rodolfo Miranda, números 293 e 294, funcionarão das 9h às 16h, no sábado, enquanto as demais estarão disponíveis das 9h às 17h. No domingo, todas as unidades funcionarão das 9h às 16h.





Fonte: Mulher