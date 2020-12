Batom vermelho: 6 dicas práticas para arrasar na maquiagem de Natal

Reprodução: Alto Astral Batom vermelho: 6 dicas prticas para arrasar na maquiagem de Natal

O Natal é aquele momento do ano em que todo mundo aposta em grandes produções para se sentar com a família no sofá da sala, não é mesmo? Apesar do isolamento social, o batom vermelho continua sendo um clássico das maquiagens natalinas, e neste ano não seria diferente. No entanto, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre a maneira certa de apostar nesse estilo – ou receio de ousar demais no visual. Confira alguns truques valiosos para não errar na make e se jogue sem medo!

Dicas para apostar no batom vermelho na make de Natal

Sem exageros

Por ser bastante chamativo, o batom vermelho não exige grandes habilidades no restante da maquiagem, sendo ideal para quem busca um look mais elaborado sem muito esforço. Por isso, a dica é fazer a preparação da pele apenas com uma base de cobertura leve e um corretivo (somente nas manchas e olheiras). Já nas maçãs do rosto, aplique um blush de tom rosado ou, se preferir, um pó bronzeador. Nada de pesar demais na make dos olhos para não ficar over , viu?

Prepare os lábios

Como o destaque da make estará todo nos lábios, é importante que eles estejam impecáveis e sem aquelas ruguinhas e rachaduras, que dão uma aparência envelhecida para a boca. Por isso, antes de aplicar o batom vermelho, invista em um esfoliante e um hidratante labial .

Invista no contorno

Para produções noturnas, como na véspera do Natal, o truque é contornar os lábios com o próprio produto que será usado. Para isso, utilize aquele lado mais “pontudo” do bastão do batom vermelho. Mas, para quem busca resultados mais profissionais e detalhistas, vale utilizar um lápis de boca na mesma tonalidade escolhida.

Cuidado na aplicação

Nessa hora, todo cuidado para não borrar é pouco. Para evitar acidentes, aplique o batom vermelho com o auxílio um pincel “achatadinho”. Comece pintando dos cantos em direção ao centro dos lábios. Outra dica é usar o dedo indicador para facilitar a aplicação do produto. Caso ainda tenha borrado em algum cantinho, o corretivo é o seu melhor aliado para corrigir as falhas.

Escolha o tom ideal

O batom vermelho possui uma gama enorme de tonalidades diversas, cada uma delas mais adequada para um tom de pele diferente. Para te ajudar nessa escolha, listamos quais são as nuances que mais combinam com o seu!

Pele clara: vermelhos alaranjados

Pele rosada: vermelho-tomate ou vermelho-cereja; tons vibrantes no geral

Pele oriental/amarelada: tons mais intensos e escuros

Pele morena: vermelhão intenso ou “puxado” para o marrom

Pele negra: nuances de bordô e vinho, vermelho metalizado, vermelho acobreado ou tons mais fechados

Aumente a duração

Depois de todos os passos da aplicação, finalize com um pó. Para não remover o batom, coloque um papel de seda (ou higiênico) por cima dos lábios e passe um pouco de pó compacto ou solto. Prefira os produtos translúcidos para não alterar a cor. O truque faz o batom durar bem mais e ficar com textura matte .

Vale lembrar que essas são apenas algumas sugestões sobre o uso de batom vermelho na maquiagem de Natal . Cada mulher é livre para fazer as combinações que quiser em qualquer ocasião, tom de pele ou estilo de roupa!

