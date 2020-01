Batida entre carro e caminhonete deixa quatro feridos na BR-101

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave, após batida entre um carro e uma caminhonete, na BR-101, em Eunápolis, nesta última terça-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu no Km-728. Informações colhidas pelos agentes no local dão conta de que um dos carros realizava uma manobra em local proibido, quando o veículo que vinha no sentido contrário não conseguiu frear e acabou batendo.

Um dos veículos saiu da cidade de Natal-RN., e tinha como destino Rio de Janeiro-RJ. Já o outro veículo saiu de Teixeira de Freitas e seguia para Natal. Todos os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

(*Teixeira Hoje)