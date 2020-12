No último domingo (6), uma bateria de celular explodiu no rosto do homem que tentava trocá-la. O caso aconteceu na cidade de Tianjin, na China, e foi em vídeo. As informações foram dadas pelo portal Metro World News.

O homem estava em uma assistência técnica quando o acidente ocorreu. Ele havia comprado uma bateria não oficial online e foi até a loja para solicitar ferramentas emprestadas para trocar o acessório. Antes que o cliente pudesse concluir a troca de baterias no aparelho, ocorreu uma explosão e o homem ficou com queimaduras no rosto.