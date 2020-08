BATALHÃO RECEBE CAFÉ DA MANHA EM HOMENAGEM AO DIA DO SOLDADO

.

Na manhã desta sexta-feira (28) os policiais militares do 13º Batalhão em São Mateus foram homenageados com um café da manhã em comemoração ao dia do Soldado.

A homenagen foi feita por membros da igreja Universal de São Mateus. O pastor Gilberto Jerônimo de Souza agradeceu aos policiais pelo seu trabalho e pela dedicação, finalizando por parabenizar os integrantes do 13º Batalhão pelo dia especial.

O Comandante da Unidade, tenente coronel Mateus Garcia Pereira agradeceu pelo gesto de reconhecimento e ressaltou a importância desse tipo de ação por parte da sociedade civil organizada.