Batalhão Ambiental apreende sete armas de fogo no norte do Estado

.

No último sábado (23), a equipe de militares formados no Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama) apreendeu sete armas de fogo na Região Norte do Estado, durante uma operação conjunta com o Ibama.

A ação teve como objetivo averiguar empresas e pessoas que utilizam madeira nativa na produção de móveis e instrumentos musicais. Na ocasião, em uma propriedade rural foi constatado um depósito irregular de madeiras tipo pau-brasil, cedro, ipê e jacarandá-da-baía, bem como o funcionamento de uma serraria sem a licença do órgão competente.

No local ainda foram apreendidas seis espingardas de calibres 32, 36, 38 e 44; um revólver calibre 38; 14 munições calibre 38; 48 munições calibre 44; sete munições calibre 32, além de pólvora, chumbo e espoleta.

O responsável pelo material foi detido e encaminhado à 13ª Delegacia Regional da Aracruz.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]