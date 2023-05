Batalhão de Polícia de Trânsito realiza “Operação Metano”, para fiscalização de veículos movidos a GNV

Na manhã desta quarta-feira (17), o Batalhão de Polícia de Trânsito da PMES realizou, no município de Vila Velha, mais uma edição da Operação Metano, com foco em veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV).

Na ocasião, veículos equipados com Gás Natural Veicular foram fiscalizados em relação à vistoria obrigatória, que atesta as condições gerais de segurança do equipamento.

Vale lembrar que a mudança do sistema original de alimentação veicular implica em alteração de suas características de fábrica, e só pode ser realizada com a autorização do órgão executivo de trânsito.

A instalação de cilindros de GNV impacta diretamente na segurança, sendo necessário que os automóveis sejam submetidos à inspeção regular, por agência credenciada, capaz de emitir o Certificado de Segurança Veicular, o CSV.

Durante a operação, os veículos foram fiscalizados nas proximidades dos postos de abastecimento de GNV.

Ao todo, foram abordados 32 veículos, sendo lavrados 24 autos de infração.

As principais irregularidades flagradas foram: conduzir veículo não submetido a inspeção de segurança; licenciamento em atraso; conduzir veículo com característica alterada e conduzir veículo em mal estado de conservação.

Além de arcar com o valor das multas aplicadas, os proprietários precisarão regularizar a situação dos veículos.

04 automóveis foram removidos ao pátio credenciado.

O BPTran adverte que a condução de veículos com GNV em situação irregular pode resultar em sérios riscos à segurança de condutores e demais usuários das vias, inclusive com risco de explosão.

