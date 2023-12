Batalhão de Polícia de Trânsito realiza fiscalização de veículos pesados na 3ª Ponte

Nessa quinta-feira (28), militares do BPTran realizaram uma fiscalização com foco em veículos pesados transitando na ponte Castelo de Mendonça – 3ª Ponte, infringindo as normas estabelecidas para a via.

A Lei Estadual 9602/ 2010 regulamenta a circulação de veículos pesados na 3ª Ponte desde 2004, estabelecendo o limite de dois eixos e de 15T para o peso bruto total máximo. Com o advento do término de cobrança tarifária na 3ª ponte, alguns condutores estão desobedecendo à normativa.

A infração acarreta sanções previstas no artigo 231 do CTB, sendo considerada de natureza grave. Além da 3ª Ponte, o governo do Estado também assinou recentemente a Instrução de Serviço 009/23, regulando a circulação de veículos de carga na Rodovia do Sol (fora da 3ª da Ponte), estabelecendo o limite de 23T para o PBT.

Trata-se de uma medida para a segurança viária, já que o potencial de gravidade de um sinistro aumenta consideravelmente quando há o envolvimento de veículos de carga, além do dano produzido à estrutura da via ao longo do tempo.

As principais infrações registradas foram: Transitar em via fora do horário permitido; conduzir veículo em mau estado de conservação; Veículo sem equipamento obrigatório ou em desacordo com a legislação e conduzir veículo com calçado que não se forma aos pés.

As fiscalizações serão intensificadas durante a Operação Verão.

