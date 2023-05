Batalhão de Polícia de Trânsito realiza fiscalização de transporte escolar em Serra

Na tarde desta terça-feira (16), policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) realizaram uma fiscalização de veículos e condutores de transporte escolar. Irregularidades foram flagradas.

Após análise do serviço de inteligência do BPTran, as equipes de fiscalização concentraram-se nos arredores de três escolas do bairro Laranjeiras, em Serra, onde há forte movimentação de transporte escolar.

Pais e pessoas que assistiam às abordagens parabenizaram os militares pela iniciativa, destacando a importância da ação. Uma das mães chegou a dizer que não imaginava que houvesse alguma irregularidade no transporte de sua filha e que procurará ficar mais atenta à segurança: “nossos filhos são nosso maior tesouro. O transporte auxilia em nossa rotina diária, mas nunca em detrimento da segurança de nossas crianças”, disse a mãe.

Ao todo, foram abordadas 15 vans escolares, culminando em 10 autos de infração confeccionados. As principais infrações foram: licenciamento vencido, placas ilegíveis, conduzir veículo escolar sem autorização e veículo em desacordo com as normas de identificação.

O sargento Sperandio, comandante da equipe de fiscalização, também destacou a importância da ação: “as infrações flagradas refletem os riscos aos quais estão expostas as crianças. O licenciamento, por exemplo, apontará se o veículo escolar atende às exigências da legislação, e são exigências relacionadas, em sua maioria, à segurança das crianças. Nós chegamos a flagrar condutor que não possuía autorização para o desempenho dessa atividade, o que implica em risco sem o conhecimento dos pais.”, disse o sargento.

O BPTran continuará desenvolvendo ações dessa natureza em toda Região Metropolitana.

