Batalhão de Polícia de Trânsito intensifica fiscalização durante a Operação Verão

Iniciada no último dia 26 de dezembro, a Operação Verão fortalece o policiamento ostensivo em todos os municípios do Estado, em especial nos balneários e regiões com aumento do fluxo turístico. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) intensificou as ações de fiscalização e já apresenta resultados significativos.

A Operação Réveillon, por exemplo, foi desencadeada pelo BPTran às 18 horas do último dia 30, finalizando às 06h do dia 02 de janeiro. No período foram realizados 394 testes de bafômetro, além de 82 condutores que se recusaram a soprar o equipamento.

Embora não seja possível afirmar a ingestão de bebida alcoólica, a recusa sempre aponta indícios de que há sim a perigosa mistura entre álcool e direção, uma imprudência que ajuda a aumentar os números de acidentes nas estradas: durante a Operação Réveillon foram registrados 34 acidentes, 25 deles com vítimas parciais, deixando 35 pessoas com algum tipo de lesão.

Diante de uma realidade que se torna cada vez mais perigosa, em especial nessa época do ano, o BPTran intensificou suas ações de fiscalização, desenvolvendo operações em diversos municípios, em diferentes horários e em locais estratégicos, a fim de orientar e coibir condutores imprudentes, que insistem em negligenciar normas e colocar em risco a própria vida e a de outros usuários das vias públicas. As operações desenvolvidas têm abarcado diferentes focos, mas com atenção principalmente em motoristas embriagados nas saídas de praias e festas.

De acordo com os militares que comandam e participam das operações, têm ocorrido várias recusas ao teste de alcoolemia (bafômetro). Em ação realizada no último dia 04 na Praia do Morro e Meaípe, em Guarapari; na Praia do Canto, em Vitória, e em Manguinhos, em Serra, foram 68 recusas ao teste, o que implica na imediata suspensão da CNH, multa referente à infração gravíssima (10 vezes o valor) e retenção do veículo até apresentação de condutor apto a dirigir.

Mas as imprudências não param por aí: foram 179 autos confeccionados, sendo as principais infrações dirigir veículo com licenciamento vencido (42) e dirigir veículo sem possuir CNH (09), resultando na remoção de 35 veículos aos pátios credenciados.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, ratificou o planejamento do BPTran durante o verão: “Intensificamos as operações de fiscalização na Grande Vitória. Os resultados até aqui demonstram que ainda existem condutores que negligenciam normas e arriscam vidas. É uma época de férias, de festas e diversão nas praias, o que é salutar. Contudo, a responsabilidade ao conduzir um veículo automotor é indispensável. Os moradores e turistas precisam tomar consciência de suas responsabilidades individuais na promoção de um trânsito seguro. Estaremos nas ruas para orientar sempre e punir quando necessário.”, disse o comandante do BPTran.

