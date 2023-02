BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO DIVULGA RESULTADOS DA OPERAÇÃO CARNAVAL

O Batalhão de Polícia de Trânsito divulgou na tarde desta quinta-feira (23), o balanço da Operação Carnaval. O foco principal foi a alcoolemia ao volante, com aumento de 140% dos testes de embriaguez em relação ao ano passado.

O BPtran finalizou ontem (22), a Operação Carnaval que contou com reforço no efetivo de fiscalização, chegando a uma média de 7 operações diárias, abarcando todos os turnos inclusive a madrugada.

Todo o esforço empreendido foi com a intenção de reprimir abusos ao volante, principalmente relacionados à alcoolemia, um dos fatores de risco mais frequentes e fatais nas vias públicas.

Durante as ações foram abordados 2898 veículos, um aumento de 71% em relação a 2022. Foram confeccionados 1433 autos de infração contra 781 no ano passado, um aumento de 83%.

Em relação aos testes de bafômetro, as equipes realizaram 2504 verificações, 140% a mais que o ano anterior. Consequentemente, o número de recusas também aumentou: foram 227 este ano contra 50 no ano passado, um aumento de mais de 350%.

O comandante da Unidade, Tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, destacou as ações desenvolvidas pelo BPTran ressaltando as vidas que podem ter sido salvas pelos policiais: “O trabalho desenvolvido pelo BPTran reflete sua importância quando analisamos o número de vidas que podem ter sido salvas por nossos policiais. Em apenas 03 dias, impedimos 233 motoristas de dirigirem sob efeito do álcool, já que além das 227 recusas, conseguimos flagrar outros 06 condutores embriagados. São 233 possibilidades reais a menos de uma tragédia ocorrer por irresponsabilidade daqueles que ainda insistem em beber e dirigir, apesar dos alarmantes números da violência viária. Parabenizo esses militares que se empenharam em salvar vidas”, ressaltou o comandante.

Além dos números já apresentados, houve também seis flagrantes de embriaguez ao volante e 137 veículos removidos aos pátios credenciados.

Embora o carnaval tenha chegado ao fim, as fiscalizações do BPTran continuarão reforçadas em toda Região Metropolitana.

