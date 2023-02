BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO APRESENTA RESULTADOS DO INÍCIO DO ANO, EM PREPARAÇÃO PARA AS AÇÕES DO CARNAVAL

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) apresentou nesta quarta-feira (8), os resultados obtidos nas operações de fiscalização desde o início do ano. Os resultados servirão de análise técnica para empenho do efetivo durante o carnaval e Operação Verão.

Os números de 2023 já são mais promissores: foram 8750 condutores abordados, contra 6962 do ano anterior, representando um aumento de mais de 25% nas abordagens. Este ano já foram confeccionados quase 5300 autos de infração, demonstrando um aumento de mais de 83% em 2023.

Essa produtividade foi alcançada por meio de 103 operações de fiscalização desenvolvidas na Região Metropolitana da Grande Vitória, inclusive Guarapari. Dentre os quais, 497 veículos foram removidos aos pátios credenciados, sendo a maior parte por irregularidades no licenciamento. Já no ano de 2022 foram 478.

Durante as abordagens, foram realizados 5351 testes de etilômetro, o conhecido bafômetro. Em 2022, foram apenas 1064, representando uma diferença de 402%.

Além dos 29 flagrantes de embriaguez, chama atenção o número de recusas: 707 condutores negaram-se a ser submetidos ao teste, o que indica forte indício de que conduziam sob efeito de álcool. Todos foram sancionados pela recusa, conforme previsão no artigo 165-A do CTB. Em 2022, 106 condutores negaram-se a fazer o teste, mostrando um preocupante aumento de 566%.

Além da fiscalização geral, os militares do BPTran prenderam 17 pessoas e recuperaram 01 veículo com restrição de furto/ roubo.

Em relação aos sinistros de trânsito, foram 1206 ocorrências só no mês de janeiro, sendo o mais comum a colisão lateral, com 432 ocorrências. O município com maior índice de sinistros foi Vila Velha, obtendo 371 casos.

Um dado interessante é o número de atendimentos online: dos 1206 sinistros, 846 foram resolvidos através da plataforma online, gerando economia de tempo e agilidade ao cidadão.

O dia da semana mais acentuado foi a terça-feira, em que mais ocorreu sinistros de trânsito, com 220 ocorrências, seguido pela segunda-feira, com 185 casos.

Os veículos de passeio lideram os percentuais, com 76% dos sinistros. Já as motos estão presentes em 14% dos casos. Ao todo, foram contabilizadas 334 vítimas, sendo 05 delas fatais.

Os resultados servem de base para as análises técnicas e emprego tático do efetivo nas futuras operações, conforme afirma o Maj Flávio Cavatti, subcomandante da Unidade: “com a proximidade do carnaval, é indispensável aos gestores do BPTran, o entendimento dos números para emprego mais eficaz de seu efetivo operacional, direcionando os esforços e recursos aos locais onde possam produzir os melhores resultados, fortalecendo e ampliando a sensação de segurança do cidadão capixaba”, saloientou o oficial.

O Major Cavatti complementa afirmando que, tamanha produtividade só foi possível graças ao empenho e comprometimento do efetivo: “apesar das dificuldades, nosso efetivo é muito comprometido, e só conseguimos alcançar números tão significativos graças a esse empenho e dedicação, pelos quais somos muito gratos”, destacou.

A Operação Verão irá até o final de fevereiro, com reforço do efetivo do BPTran em pelo menos 3 operações diárias.

