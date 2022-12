Batalhão de Polícia de Trânsito Apresenta Resultado Anual de Operações

O Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) apresentou o resultado de suas operações realizadas em 2022, um ano marcado pelo retorno à normalidade após a pandemia de COVID-19 e pelo aumento do tráfego nas ruas da Região Metropolitana da Grande Vitória.

O Bptran realizou 1029 operações durante o ano, focando em diversas áreas, como fiscalização de veículos movidos a gás natural, condutores de vans escolares, combate à alcoolemia na direção e outras. Aproximadamente 62.302 condutores foram abordados, 33.683 autos de infração foram emitidos, 1913 documentos de habilitação foram recolhidos e 4.308 veículos foram removidos para pátios credenciados. Além disso, foram realizados 24.563 testes de alcoolemia com o dispositivo conhecido como etilômetro passivo. Outros 2.728 condutores se recusaram a realizar o teste, o que resultou em sanções previstas em lei, como suspensão da CNH por 12 meses, multa de R$2934,70 e retenção do veículo até a apresentação de um condutor apto.

Durante as operações, 226 pessoas foram detidas, 13 armas foram apreendidas e 14 veículos com restrição de furto ou roubo foram recuperados. Com o aumento do fluxo de pessoas durante o verão, o Bptran espera continuar orientando e protegendo os cidadãos e punindo quando necessário para garantir um trânsito mais seguro.

