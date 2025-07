Batalhão de Missões Especiais realiza formatura do III CPAAR

Na tarde desta segunda-feira (28), o Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo realizou a solenidade de formatura da terceira edição do Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR). Ao todo, 29 policiais militares concluíram o curso, somando-se às fileiras da tropa especializada da PMES com treinamento técnico e operacional de excelência.

A cerimônia contou com a presença do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; da comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), coronel Emília Alves; do comandante do BME, tenente-coronel Rafael Fernando de Carvalho, além de oficiais, praças, instrutores e familiares dos formandos.

Criado pelo próprio BME em 2015, o CPAAR já se expandiu para outras unidades da PMES e tem como objetivo preparar o policial para atuar em áreas de elevada complexidade, com ênfase em táticas de patrulhamento, enfrentamento e domínio territorial. Durante o curso, o tripé “treinar, operar e instruir” norteou cada atividade, com foco em missões reais e técnicas de patrulhamento em áreas de alto risco.

Em sua fala, o tenente-coronel Carvalho ressaltou o compromisso do Batalhão com a formação de excelência.

“Nos cursos administrados pelo BME não há espaço para amadorismo. Tudo tem um propósito: ensinar, fortalecer ou agregar. Tenho visto um profissionalismo exemplar. O gabinete de instrução realizou um trabalho excepcional”, afirmou.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, também destacou a importância da capacitação contínua diante dos atuais desafios impostos pela criminalidade organizada.

“Estamos fazendo frente a uma criminalidade cada vez mais agressiva. Facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) atuam em territórios que jamais terão domínio. A soberania do Estado sobre a via pública está sendo garantida com a atuação firme das tropas especializadas”, declarou.

O coronel reforçou ainda que a Polícia Militar do Espírito Santo está entre as mais bem equipadas do país, resultado dos investimentos realizados em parceria com o Governo do Estado e da gestão logística e administrativa da corporação.

“O papel dos senhores, que hoje se formam, é fazer valer a lei. A confiança do comando está depositada em cada missão atribuída ao BME, que tem protagonismo no combate às facções criminosas. E em novembro, com a chegada de novos soldados, reforçaremos ainda mais o efetivo”, completou.

A formatura do III CPAAR representa não apenas a conclusão de mais um ciclo de formação especializada, mas a garantia de que essa tropa continuará trabalhando para que criminalidade não avance no estado, com profissionais cada vez mais capacitados, bem equipados e comprometidos com a segurança da sociedade capixaba.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES