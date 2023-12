Foto: Reprodução Base para pele seca: 3 opções para dar um efeito glow

A busca pela base de maquiagem perfeita para pele seca pode ser desafiadora, mas existem opções que oferecem hidratação e um efeito glow radiante é possível. Se você está em busca de bases que vão iluminar sua pele e proporcionar aquele brilho saudável que você deseja, precisa conferir a lista que preparamos.

De maneira, existem algumas dicas interessantes para quem quer aplicar base e sofre com a pele seca, a o ideal é aplicar a base com uma esponja úmida para um acabamento mais natural, hidratar bem a pele antes da aplicação para potencializar o efeito glow e utilizar iluminadores líquidos ou em pó para realçar áreas estratégicas do rosto. Claro que você também precisa testar algumas opções até encontrar a perfeita para o seu tipo de pele e suas características.

Selecionamos opções de bases ótimas para peles secas, que além de durarem na pele vão oferecer um resultado iluminado e natural.

1. Nars – Sheer Glow

Uma base conhecida por sua fórmula leve que proporciona cobertura variável conforme construção de camadas. Enriquecida com ingredientes hidratantes, como glicerina e extrato de semente de girassol, ela deixa a pele com um acabamento luminoso e natural. Com antioxidantes poderosos que protegem contra danos de radicais livres essa base possui uma formulação incrível. Existem diversas tonalidades disponíveis, leve em consideração seu subtom e faça a escolha certa.

2. Fenty Beauty Pro Filt’r Hydrating Longwear

Base desenvolvida pela marca da cantora Rihanna, ela é perfeita para peles secas. Com uma fórmula hidratante e de longa duração, a Fenty Beauty Pro Filt’r gera um efeito glow duradouro, mantendo a pele radiante ao longo do dia. Com diversas tonalidades disponíveis, vale demais o investimento.

3. MAC Studio Radiance Face and Body

A MAC é uma marca conhecida pela qualidade de seus produtos, principalmente para pele. A base Studio Radiance é uma opção versátil para uma pele seca. Com uma textura leve e hidratante, esta base proporciona um brilho sutil e saudável. Pode ser aplicada tanto no rosto quanto no corpo, ainda que não seja tão barata, possui um resultado inconfundível.

