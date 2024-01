Foto: Reprodução Base fortalecedora para unhas: 3 motivos para usar e 3 para não usar

Se você é ligada em cuidados com as unhas , provavelmente já incorporou o uso de base fortalecedora de unhas na sua rotina, não é mesmo? Esses produtos estão entre os mais acessíveis e importantes para garantir unhas saudáveis e com uma boa aparência .

Mas será mesmo que as bases para unhas só possuem pontos positivos com o seu uso? A gente vai te ajudar a descobrir! Apensar de serem produtos que podem sim trazer benefícios para a aparência e a saúde das unhas , elas também podem acabar tendo pontos negativos.

3 motivos para usar base fortalecedora para unhas

Listamos alguns dos efeitos positivos que a base fortalecedora para unhas pode proporcionar para você.

1. Fortalecimento das unhas frágeis

Essas bases têm ingredientes como queratina, cálcio e vitamina E, que ajudam a deixar as unhas mais fortes, evitando que elas quebrem ou lasquem com facilidade.

2. Proteção contra danos

Quando a gente usa muito esmalte e removedor, acaba enfraquecendo as unhas e é aí que entram as bases fortalecedoras. Esses produtos agem como uma espécie de proteção, evitando esses danos e mantendo as unhas mais saudáveis.

3. Estimula o crescimento das unhas

Algumas bases fortalecedoras são possuem formulações que são feitas pra ajudar as unhas a crescerem bonitas e saudáveis, diminuindo a quebra e deixando elas com uma aparência melhor no geral.

3 motivos para não usar base fortalecedora para unhas

Selecionamos alguns dos pontos que você precisa ter em mente e podem pesar negativamente na hora de você decidir usar esse produto.

1. Dependência excessiva

Usar as bases fortalecedoras por períodos prolongados pode fazer com que suas unhas se acostumem com ela e fiquem fracas quando você não usar mais o produto.

2. Possíveis reações alérgicas

Alguns produtos químicos que esses produtos podem conter em sua composição podem acabar causando reações alérgicas em algumas pessoas, deixando a pele em volta das unhas irritada.

3. Ocultação de problemas de saúde das unhas

Usar sempre essa base pode esconder uns problemas de saúde que suas unhas possam vir a ter, atrapalhando pra descobrir e cuidar tratar essas questões.

