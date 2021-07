Base da Juliette pela Avon ainda nem foi lançada e já tem lista de espera

Reprodução: Alto Astral A base assinada por Juliette Freire, embaixadora da Avon, começa a ser vendida dia 5/8





























Está chegando um dos lançamentos de maquiagem mais aguardados do ano: a base da embaixadora da Avon, Juliette Freire, campeã do BBB21. O produto começa a ser comercializado só dia 5 de agosto, por R$ 34,99 e já tem lista de espera no site da marca.

A Base Sérum promete ainda controlar o brilho e a oleosidade da pele, porque sua fórmula contém micro esferas de sílica, que ajudam a absorver a oleosidade da pele. Além disso a base é não comedogênica, ou seja, não obstrui os poros, deixando a pele respirar.





A Base Sérum terá 15 diferentes tonalidades e promete tratar e proteger a pele, além de uniformizar o tom. A fórmula foi desenvolvida no centro de inovação da Avon, em Nova Iorque e contem ácido tiodipropiônico (que auxilia no combate aos radicais livres), vitamina E (antioxidante) e possui FPS 30.