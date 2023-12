Foto: Reprodução Base amarga para unhas e outras dicas para parar de roer unhas

Roer unha é um hábito que acaba se tornando comum ao longo da vida de muitas pessoas. Porém essa ação é muito mais prejudicial do que parece, pode prejudicar crescimento das unhas, causar feridas nos dedos, inflamação no estômago e gastrite.

Além de danos para as unhas , o hábito pode causar problemas bucais. O site odontoclinic , especializado em odontologia aponta que roer as unhas deixa o esmalte do dente desgastado. As feridas podem progredir para outras condições, como gengivite, disfunções podem afetar a mandíbula, causando dor ao mastigar. As mãos carregam bactérias, levar a mão na boca torna você mais suscetível ao mau hálito.

Base amarga para unhas

Uma boa forma de tentar parar de roer as unhas é apostar em uma base amarga. Existem algumas opções no mercado e de forma geral, esse tipo de produto é desenvolvido especialmente para te livrar do vício de roer as unhas.

A Mavala Stop , por exemplo é uma base amarga muito recomendada e conhecida. Ela pode ser usada em crianças a partir de 3 anos e adultos, sendo uma boa opção para livrar pessoas de diversas idades dese hábito. Ao passar nas unhas, aparentemente ela irá parecer com um simples esmalte transparente, porém o sabor ao entrar em contato com a boca vai te deixar com menos vontade de roer suas unhas.

Informações sobre o Mavala Stop:

Ajuda a combater o hábito de roer a unha ou chupar dedo;

Evita futuros problemas dentários;

Indicado para crianças (maiores de 3 anos) e adultos;

Fórmula inofensiva;

Testado dermatologicamente.

Dicas para parar de roer unhas

O site do hospital São Matheus compartilhou algumas dicas para quem busca acabar com esse comportamento que gera problemas na nosssa saúde.

Manter as unhas bem cortadas, evitando que as pontas mal aparadas sirvam de tentação;

Mordedor de borrachas (principalmente quando está assistindo filme, jogos, novelas, etc);

Chicletes sem açúcar;

Ocupar as mãos com atividades (trabalhos manuais ou instrumentos).

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher