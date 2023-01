Barroso ironiza pichação de vândalos com erro gramatical: ‘De lascar’

Montagem iG / Imagens: reprodução e Marcello Casal Jr/Agência Brasil Barroso ironizou erro de português de vândalos que invadiram prédios dos Três Poderes nesse domingo (8)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso ironizou uma pichação feita pelos bolsonaristas que invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília, nesse domingo (8) , com erro de português.

A frase escrita no vidro de um dos edifícios diz “Perdel, mané”, em referência a uma declaração do ministro a um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o provocou após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em outubro do ano passado .

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um jornalista cita a pichação feita no prédio do STF e pergunta a Barroso se ele se arrepende de ter dito a frase. O ministro, então, ironiza: “Eu me arrependo porque é uma ‘Perdeu, mané’ com L ali. Isso sim é de lascar”.

Na tarde desse domingo (8), bolsonaristas invadiram e vandalizaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo . Os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados . Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que “representa um capítulo importante da história nacional” , conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto .

“Perdeu, mané”

Enquanto fazia uma viagem aos Estados Unidos, Barroso foi questionado por um homem se iria “responder às Forças Armadas” sobre uma alegação de fraude nas urnas eletrônicas durante as eleições. O ministro rebateu com a frase: “Perdeu, mané, não amola!” .

Mais tarde, ele lamentou a fala, mas disse não se arrepender da declaração .

“Foi um momento raro na minha vida, de uma certa exasperação. Eu falei a linguagem das pessoas que estavam lá”, afirmou Barroso em entrevista à GloboNews . “Eu lamento, para falar a verdade. Não me arrependo, mas lamento que tenha acontecido.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política