Barragem: Janete cobra reparação a municípios capixabas

Ao lembrar em discurso na sessão desta segunda-feira (6) que o desastre do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), completou oito anos no último domingo, 5 de novembro, a deputada Janete de Sá (PSB) defendeu reação forte do estado e da sociedade capixaba contra sentença da Justiça Federal que prejudica o Espírito Santo.

Ela explicou que com a decisão tomada fica suspenso entendimento anterior, de 2022, que incluía outros municípios do litoral capixaba – Aracruz, Serra, Fundão, São Mateus e Conceição da Barra – nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais.

Em sentença do desembargador Ricardo Machado Rabelo, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (Minas Gerais), é aceito recurso interposto pela Fundação Renova, Samarco e as acionistas Vale e BHP Billiton, determinando que nova perícia seja feita para verificar se esses municípios foram realmente atingidos.

Lobby das mineradoras

Janete classificou de “vergonhosa” a decisão e atribuiu o fato às pressões sobre a Justiça que teriam sido feitas pelas empresas Vale, Samarco e BHP – consórcio responsável pela barragem que se rompeu no estado mineiro.

“Como o Espírito Santo não foi atingido se a lama tóxica desembocou na foz do Rio Doce e desceu para o litoral capixaba? É claro que o nosso litoral foi altamente contaminado e existe comprovação disto”, sustentou.

A parlamentar acrescentou que a população ribeirinha foi “altamente impactada” e até hoje capixabas e mineiros “não sabem se os peixes que consomem estão contaminados ou não”.

Mobilização parlamentar

Para a deputada, é preciso que todos os deputados estaduais e da bancada capixaba em Brasília se movimentem no sentido de fazer com que o Espírito Santo seja respeitado.

“Fomos impactos sim, e nós, da Cipe Rio Doce, não vamos perder esta batalha”, afirmou Janete. A deputada foi eleita recentemente presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce (Cipe Rio Doce) – colegiado formado por cinco deputados capixabas e cinco mineiros.

A parlamentar acrescentou que a Cipe Rio Doce está cobrando espaço à mesa de repactuação dos acordos firmados entre os atingidos e as empresas mineradoras, previsto para ser assinado em dezembro.

“É inadmissível que os deputados, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais, que representam a sociedade, não tenham assento a esta mesa de repactuação”, protestou.

Janete disse, ainda, que “felizmente” o procurador-geral do Espírito Santo, Jasson Hibner Amaral, já declarou que vai recorrer da decisão tomada no âmbito do TRF6.

Turismo de cruzeiro

O vice-líder do governo, deputado Tyago Hoffmann (PSB), demonstrou otimismo com a possibilidade de retorno do Espírito Santo ao circuito dos cruzeiros marítimos.

Ele informou que na próxima segunda-feira (13) o governador Renato Casagrande (PSB) assinará convênio com a Universidade de São Paulo (USP), intermediado pela Secretaria de Estado de Turismo, objetivando a realização de estudos sobre alternativas para reativar a atividade no litoral capixaba.

Ainda conforme Hoffmann, houve tratativas para que as pesquisas a serem realizadas pela USP sejam financiadas pela Federação do Comércio (Fecomércio-ES) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O parlamentar citou que o Espírito Santo é um estado com belezas e com serviços para receber turistas de toda parte do mundo.

Ele destacou que os navios de cruzeiro trazem visitantes com alto poder aquisitivo, o que está em sintonia com os preparativos para a realidade após a reforma tributária, lançando foco sobre a importância de o turismo se tornar uma das novas forças da economia capixaba.

Fonte: POLÍTICA ES