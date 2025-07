Barragem: deputado repercute início do pagamento de indenizações

O deputado João Coser (PT) usou seu tempo na tribuna da Assembleia Legislativa (Ales) nesta terça-feira (15) para destacar medidas anunciadas pelo presidente Lula (PT), durante sua vinda ao Espírito Santo na última sexta (11). Entre elas, o início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda (PTR) para pescadores e agricultores que foram impactados com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), em 2015.

“Vai dar mais condições de dignidade aos trabalhadores e proprietários atingidos pelo crime ambiental de Mariana. O processo de negociação no governo passado estava na ordem de R$ 48 bilhões, o presidente Lula não aceitou, abriu uma renegociação e fechou em R$ 170 bilhões”, disse.

De acordo com o parlamentar, serão beneficiados 21.007 pescadores e 4.793 agricultores, totalizando um montante de pagamentos na ordem de R$ 2,3 bilhões. “Vão receber durante quatro anos: três anos será um salário e meio por mês e no último ano um salário por mês. Esse recurso entra no Espírito Santo, vai ser consumido aqui na nossa economia”, frisou.

Para o petista, será muito difícil fazer toda a recuperação ambiental do Rio Doce, mas o dinheiro servirá para recuperar parte do que foi devastado. Ele ainda pontuou que com essa verba serão feitos investimentos no Estado e nos sete municípios capixabas atingidos, além de obras de melhorias em rodovias federais que passam pelo Espírito Santo.

Outros anúncios

Coser ainda mencionou que vai começar a devolução do dinheiro desviado de aposentados por entidades sindicais criadas “nos últimos seis anos a oito anos”. Segundo informou, quem aderir ao acordo terá todo o recurso descontado devolvido corrigido até 24 de julho. A adesão pode ser feita pelos Correios ou pelo aplicativo Meu INSS até 21 de julho.

Ele ainda comentou que o governo federal vai dar para os taxistas isenção de pagamento da verificação do taxímetro e a ampliação de um para dois anos dessa aferição; pagar o auxílio-gás de R$ 108 para famílias em situação de vulnerabilidade social; e isentar do pagamento da conta de luz pessoas que possuem renda per capita de até meio salário mínimo e consomem no máximo 80 kWh por mês.

“É muita coisa, fruto de um governo sensível, pensando nas pessoas mais pobres e necessitadas, e tentando criar um país mais justo. Há um esforço dos ricos para não pagar os impostos e o esforço do presidente Lula e seu governo para gerar uma dignidade maior para as pessoas serem beneficiadas pelos programas sociais”, concluiu.

Fonte: POLÍTICA ES