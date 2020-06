Barracas de feira são entregues a associação de produtores orgânicos

.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) entregaram duas barracas de feira para a Associação dos Produtores Santamarienses em Defesa da Vida (Apsad Vida). As barracas serão utilizadas para a comercialização de produtos orgânicos no Ponto Saúde, Centro de Vitória.

A entrega das barracas foi realizada na última sexta-feira (19) na sede do Incaper em Vitória, e contou com a presença de representantes da Associação e do diretor administrativo-financeiro do Incaper, Cleber Guerra.

“Além de gerar tecnologias voltadas para a produção rural, o Incaper também desenvolve trabalhos com foco na comercialização e no consumo de alimentos saudáveis. Ao equiparmos os nossos agricultores com estas barracas, estamos fortalecendo a agricultura familiar do nosso Estado e valorizando esta Associação, que é pioneira na produção de alimentos cultivados dentro dos princípios da agroecologia e da agricultura orgânica”, disse Guerra.

Outras duas barracas serão entregues à Associação Cultura Capixaba (Cuca) e ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), que também atuam no Ponto Saúde. “Esta é uma reivindicação antiga dos agricultores que comercializam no Ponto Saúde. A iniciativa vai permitir que os produtos sejam ofertados aos consumidores de maneira mais atrativa, além de possibilitar a padronização visual, melhorando a organização do Ponto Saúde”, disse Jaqueline Sanz, gerente de Assistência Técnica e Extensão Rural (Gater) do Incaper e uma das idealizadoras do Ponto Saúde.

A comercialização de produtos no Ponto Saúde segue as recomendações estabelecidas pela Seag para evitar o avanço da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Algumas entidades, inclusive, optaram por outras modalidades de comercialização, como a entrega de cestas agroecológicas. Para encomendar, o morador do Centro de Vitória pode ligar para (27) 99722-2123 ou (27) 99966-6063.

Sobre o Ponto Saúde

O Ponto Saúde promove ações de vivência comunitária diretamente relacionadas à importância da alimentação saudável e livre de agrotóxicos. Além da comercialização de alimentos agroecológicos e orgânicos, são desenvolvidas atividades como: estímulo à prática de exercícios físicos, palestras sobre cultura alimentar saudável, oficinas de culinária saudável, oficinas de higienização de alimentos, apresentações culturais, conscientização para o consumo consciente, entre outras. Entretanto, em função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), algumas atividades não estão sendo realizadas temporariamente.

As ações são realizadas sempre às terças-feiras, das 15h às 18h30, na Praça Dom Luiz Scotegagna (Pracinha da Catedral), no Centro de Vitória.

De acordo com o diretor administrativo-financeiro do Incaper, a iniciativa também se alinha com as ações de valorização e revitalização do Centro de Vitória, promovidas pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado. “As sedes de alguns órgãos do Poder Executivo Estadual migraram para o Centro de Vitória. A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) já ocupam um imóvel no bairro. Esta ação do Incaper é mais uma contribuição para a valorização e revitalização do Centro Histórico da nossa Capital”, afirmou Guerra.

