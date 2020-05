Barra de São Francisco tem 28 casos confirmados e um óbito de covid-19

Dez cidades da região Norte e Noroeste do Estado do Espirito Santo já somam juntas 284 casos do coronavírus confirmados até o presente momento.

Há possibilidade desde número aumentar ainda mais no decorrer dos próximos dias, o que não deixa de trazer grandes preocupações para a população destas cidades.

As autoridades da área de saúde recomendam para que as pessoas não saem de casa, só em caso de necessidade mesmo, que façam o uso do álcool gel e façam o uso de mascaras.

Essa onda crescente do coronavírus nestas dez cidades é preocupante e todos devem ter o máximo cuidado possível.

Cidades confirmadas com coronavírus:

São Mateus – 76

Colatina – 69

Linhares – 67

Barra de São Francisco – 28

Pancas – 11

Vila Valério – 11

Nova Venécia – 08

Ecoporanga – 06

São Gabriel da Palha – 05

Água Doce do Norte – 03

Sem coronavírus

Águia Branca

Mantenópolis

Vila Pavão