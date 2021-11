‘Barqueata’: Bolsonaristas planejam manifestação de barcos no Rio

Reprodução Marina da Glória, no Rio de Janeiro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planejam realizar em dezembro, na Marina da Glória, uma manifestação em apoio ao governo federal. O trajeto terá duração de cinco horas, sairá do Rio de Janeiro e seguirá até Niterói. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Caso algum interessado queira participar, além do local nas embarcações, uma série de ‘mordomias’ serão oferecidas aos manifestantes. No meio do caminho, os ativistas poderão tomar um banho de mar com vista privilegiada do Pão de Açucar e da Ponte Rio-Niterói.

O embarque terá um custo de R$ 60 e seus anúncios estão sendo oferecidos em grupos bolsonaristas de WhatsApp e Telegram.





Entre aqueles que querem investir em um pacote mais completo, há quem possa contratar um serviço com petiscos inclusos – com batata frita a pastel – e bebidas e inclusas.