Bares e restaurantes fechados nos festejos de final de ano em São Mateus

A Prefeitura Municipal de São Mateus atendendo a uma Notificação Recomendatória e premonitória da 2ª PJCSM nº 016/2020 exarada pelo Ministério Público Estadual, datada de 16 de dezembro, adotou medidas independente da classificação de risco do município para conter o avanço da covid-19 em São Mateus.

Fica proibida a realização de eventos e atividades com presença de público, tais como shows (incluído os pirotécnicos), feiras, comícios, passeatas e afins, ainda que previamente autorizadas e independente do número de pessoas, nos níveis de riscos moderado e alto. O prefeito Daniel Santana Barbosa, assinou o decreto nº11.915/2020 nesta sexta-feira (18).

Nos bares e restaurantes fica restringido o atendimento presencial e que organizem eventos mediante cobrança prévia de ingressos ou de valores para reservas de mesa nos dias 24 a 25 e 30 de dezembro a 01 de janeiro, sem prejuízo de funcionarem por meio de delivery ou retirada no balcão.

Também estão proibidas a ocupação de vias públicas com carros de som e barracas de venda de bebidas em todos os

finais de semana (sexta-feira a domingo) enquanto perdurar o risco moderado.

Haverá manutenção de barreiras sanitárias nas praias do balneário do município, com o fim de coibir o não uso de máscaras e as aglomerações, em todos os finais de semana (sexta-feira a domingo), enquanto perdurar o risco moderado.