Barcelona reage ao cancelamento do Bola de Ouro exaltando Lionel Messi

Logo após o anúncio do cancelamento da premiação Bola de Ouro, as redes sociais foram tomadas por discussões. Afinal, se a revista France Football não vai definir qual é o melhor jogador do mundo de 2020, quem poderá dar o título?

Por enquanto, a tarefa vai ficar para a Fifa. A entidade ainda não cancelou o “The Best”, que também premia os melhores do mundo no ano. Enquanto a Fifa não anuncia sua decisão, o Barcelona resolveu provocar.

Em sua conta no Twitter, o clube respondeu à postagem da France Football com a mesangem: “Nós entendemos. Além disso, todo mundo sabe quem é o melhor”. Na publicação, o clube catalão colocou a imagem de Lionel Messi com seis premiações da Bola de Ouro. A última foi em 2019.

We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

Não demorou e os fãs de Messi e Cristiano Ronaldo começaram a “guerra de memes” para argumentar qual ídolo é o melhor. O argentino é o recordista, com seis prêmios. O português vem logo atrás, com cinco.

Em 2020, Messi foi o artilheiro do Campeonato Espanhol pela sétima vez, com 25 gols. Ele é o maior artilheiro da história da competição, com 444 gols em 485 jogos disputados. O argentino deu 21 assistências nesta temporada, batendo o recorde de 20 assistências, que era de Xavi, ex-companheiro de Barcelona. Números impressionantes, mas o craque sabe que faltou algo.

“A verdade é que isso é secundário. Sempre digo que os prêmios individuais e os objetivos individuais são sempre o de menos. Eu queria ganhar o Campeonato Espanhol como no ano anterior”.

Apesar de ter sido vice-campeão espanhol, o Barcelona ainda tem chances de conquistar a Liga dos Campeões. A equipe enfrenta o Napoli, no dia 8 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da competição. No jogo de ida, empate em 1 a 1.

Cristiano Ronaldo deve ser campeão italiano com a Juventus e disputa a artilharia da competição com Immobile, da Lazio. Na Liga dos Campeões, a equipe italiana precisa vencer o Lyon por dois gols de diferença no jogo de volta das oitavas de final para se classificar, pois foi derrotada por 1 a 0 na primeira partida.