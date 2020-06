Barbra Streisand dá ações da Disney para filha de George Floyd

O humorista Rafinha Bastos resolveu gravar um vídeo falando das acusações de pedofilia que o amigo, o youtuber PC Siqueira, vem enfrentando. O posicionamento dele está gerando uma grande repercussão e o polêmico comediante acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (15).

Rafinha Bastos se pronunciou sobre o caso de PC Siqueira





Rafinha Bastos, Cauê Moura e PC Siquera possuem um projeto juntos no YouTube chamado “Ilha dos Barbados”, que teve todos os vídeos removidos depois que o nome do youtuber foi parar no perfil “Exposed Emo”, no Twitter. “Estou com muita raiva, estou frustrado, estou tentando não cometer injustiça, não sei a extensão da realidade dessa história”, começou dizendo Rafinha no vídeo.

“Minha preocupação é com a criança que está envolvida nessa história. Será que é uma criança? Será que são muitas crianças? Será que existe um circuito e que tem mais gente? É por isso que a gente espera que as coisas se esclareçam, que haja uma investigação. Eu tento não me expressar com toda raiva do mundo porque, obviamente, eu não quero ser o cara que empurra ele da janela”, comentou o humorista em outro trecho do vídeo.

Ele também ressaltou que todas as pessoas próximas ao PC Siqueira nesse momento acabam sofrendo alguém tipo de impacto e demonstrou certa preocupação com o amigo ao dizer que ele “é um cara que já manifestou diversas vezes instintos suicidas”. Confira o vídeo na íntegra:





PC Siqueira vem se defendendo das acusações e já afirmou que tudo isso é uma tentativa de calar a sua voz. Nas redes sociais, o pronunciamento de Rafinha Bastos está repercutindo e dividindo opiniões. Veja:

– Ilha dos Barbados restringindo vídeos (após nós divulgarmos uma fala estranha do PC Siqueira); – PC apagando a nota onde dizia que a história era “fake news”; – Rafinha Bastos fazendo vídeo puto sobre a história toda; – PC pedindo pro Rafinha atender o telefone. pic.twitter.com/VAfnK9S0G0 — npc.exe (@npcpontoexe) June 15, 2020





O Rafinha Bastos não foi aquele que falou que comeria o filho da Wanessa? https://t.co/D4ZV6IWFer — pqp odeio bolsominion (@mkzaltah) June 15, 2020





Rafinha Bastos tá de parabéns pelo vídeo!! — Bruno (@brunoazzo) June 15, 2020





Depois que rafinha bastos fez um video dando a entender que é tudo verdade, Pc siqueira apagou o texto que ele colocou no insta se defendendo da acusaçao( chamando de fake news), e so postou um stories preto e branco escrito: you wanted darker. We kill the flame” — Skold (@odoidodasplanta) June 15, 2020





Acho muito baixo gente como Rafinha Bastos, se valer de assuntos não graves para fazer vídeos para uma autopromoção, PC siqueira já foi denunciado, e está sendo investigado, ainda não se sabe direito tudo, ninguém merece ser sentenciado sem ao menos ter o caso esclarecido. — semnome ?? (@seemnombre) June 15, 2020





Esse caso do pc siqueira tá tenso. O cara tinha postado se retratando e mostrando que era fake news. Agora o Rafinha Bastos posta um vídeo posicionando-se essa parada como real mesmo… espero que as certas pessoas sejam punidas e a criança salva — Samuel França (@samuelhgf) June 15, 2020