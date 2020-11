Redação Bárbara Labres lança “Festinha Particular” com MC Don Juan

A cantora Bárbara Labres lançou nesta quinta-feira (12), o seu novo single Festinha Particular , um funk rave que conta com a participação especial de MC Don Juan . A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Ditto Music.

Bárbara vem construindo seu nome e ganhando destaque na música através do estilo eclético, que mistura os diferentes gêneros musicais em suas produções. Atualmente, suas faixas ultrapassam 35 milhões de reproduções e fazem parte das maiores playlists das plataformas digitais.

MC Don Juan é um dos principais nomes do funk , com quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify , 100 milhões de visualizações no seu canal do YouTube e acumula diversos hits, incluindo as parcerias com as duplas Maiara & Maraisa e Luiza & Maurílio.

“Eu e o Don já curtiamos um o trabalho do outro. Um dia eu estava no estúdio e chamei ele para gravar comigo, deu super certo. No começo, era um brega funk mas algumas semanas antes do lançamento eu decidi transformar em um funk rave e deixar ela mais pra cima, ficou muito mais daora!” conta Bárbara.

“Essa parceria com a Bárbara foi um projeto muito legal que rolou e vocês vão se surpreender com a música e com o ritmo, que é um funk bem diferente!! Se preparem para dançar” , completa MC Don Juan.

Confira: