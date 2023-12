Reprodução/Instagram Barbara Evans reclama da síndrome do segundo filho

A influencer Barbara Evans desabafou na manhã deste sábado (2) em suas redes sociais, dizendo que está passando pela crise do segundo filho e contou como está sendo difícil dividir a atenção entre os três filhos. Ela se questionou se está dando mais atenção a um do que ao outro. A influencer acaba chorando dizendo que está difícil.

Segundo Telma Abrahão, viomédica e especialista em Neurociência do Desenvolvimento Infantil, a chegada de um bebê em casa é sempre muito especial para toda a família, mas o início é desafiador, pois demanda tempo e bastante energia dos pais, porém quando se tem um filho mais velho, esse tempo pode ficar escasso, podendo gerar ciúmes e medo, fazendo com que a criança ache que pode perder o lugar no coração do papai e da mamãe.

“É importante que os pais procurem administrar o tempo da melhor forma, se dividindo e trabalhando em equipe, como por exemplo, enquanto a mãe está com o bebê, o pai tire um tempo para brincar com o mais velho ou até mesmo fique com o bebê para que a mãe consiga aproveitar um tempo com o outro. Caso tenha uma boa rede de apoio, tentar deixar o mais novo(a) por um tempinho com alguém e levar o mais novo para brincar em um parque, até mesmo em casa, além disso, incluir ele dentro da rotina com o irmão mais novo, sempre usando palavras positivas como, “vem ver como ele é pequeno” “nossa, como você está crescendo rápido. Que incrível” “vem aqui, vamos dar banho no bebê””, recomenda.









Fonte: Mulher