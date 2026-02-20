Bárbara Borges curte viagem romântica à serra do Rio: ‘Eu e água, em comunhão’

A atriz Bárbara Borges encantou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos da viagem que fez para Itatiaia, na região serrana do Rio de Janeiro. A artista curtiu dias de descanso ao lado do namorado, o ator Iran Malfitano, e dos filhos, Martin e Theo, em meio a paisagens naturais e clima de tranquilidade.

Apaixonada por dança desde a infância, quando iniciou no jazz e no balé, Bárbara aproveitou o cenário para exibir seu alongamento impecável. Em um dos cliques, a atriz aparece esticando as pernas ao alto, demonstrando flexibilidade e boa forma aos 47 anos, usando um biquíni na cor salmão.

Após o mergulho em meio à natureza, ela também publicou uma reflexão sobre o momento de conexão espiritual. “Que a corrente de água leve o que me pesa. Que a luz ilumine a minha essência. Que eu caminhe alinhada com a natureza que me habita e com o sagrado que me atravessa. Eu e água, em comunhão”, escreveu a atriz na legenda da publicação.