‘Barão da comidinha’: comilança de Lucas no ‘BBB 22’ vira meme

Reprodução/BBB Lucas está incomodando colegas do VIP

Lucas Bissoli entrou com a fama de ‘Barão da Piscadinha’, pelo vídeo de mais de 500 milhões de visualizações dando uma piscada para a câmera. Mas parece que ele irá sair com outro título do ‘BBB 22’: ‘Barão da comidinha’. No VIP graças à consequência que tirou após a prova do líder, Lucas está fazendo a festa e já incomoda companheiros que compartilham a cozinha com ele.

Na tarde desta segunda-feira (7), os brothers que estão no VIP fizeram uma queixa coletiva sobre Lucas, que deu poucas estalecas para a compra da semana e está comendo muito na visão dos participantes.

A líder disse que o queijo prato havia acabado e que ficou sem recheio para os lanches. Os colegas de confinamento contaram que Lucas come quatro fatias de queijo toda vez crepioca. Na noite de domingo (6), Lucas comeu um bom prato de estrogonofe e em seguida, fez seis ovos mexidos para comer.

Para os internautas, as cenas do estudante de medicina preparando lanches e pratos enormes viraram assunto. Depois de Arthur Aguiar enfurecer a esposa, Maíra Cardi, pela comilança, Lucas viralizou com os sanduíches e por “tirar a barriga da miséria”, já que o brother prevê que irá voltar para a xepa na quinta-feira (10).

“O Lucas comeu o chocolate branco que é o favorito da grande menina Jade, comeu ovo adoidado e acabou com a granola em 3 dias. O melhor é que ele não foi nem convidado para o VIP e agora eles tão p*to com ele. Tipo de entretenimento que eu gosto”, disse um internauta.

“Gente o Lucas vai comer até o reboco da parede do VIP socorro”, disse outro. Veja outros memes e comentários:

Me acabando de ri com a tour do Lucas ,ja li vários apelidos. Barão da fominha Barão da lariquinha Barão da comidinha 🤣🤣🤣 — Ysla🍨 (@ysla_comenta) February 7, 2022





o lucas comeu o chocolate branco que é o favorito da grande menina jade, comeu ovo adoidado e acabou com a granola em 3 dias. o melhor é que ele não foi nem convidado pro vip kkkk e agora eles tão puto com ele. tipo de entretenimento que eu gosto #BBB22 pic.twitter.com/3S1mZYsooD — matheus #BBB22 (@whomath) February 7, 2022





ESTOU AMANDO O TOUR DO LUCAS PELA COZINHA DO VIP 🙃 #BBB22 pic.twitter.com/n5TUIccnf5 — seguidora de reality 🔥 (@lulu_allves) February 7, 2022

Gente o Lucas vai comer até o reboco da parede do VIP socorro hahahaha. #BBB22 #RedeBBB — Namastê Caralho 🏳️‍🌈🧜‍♀️ (@TomLucena3) February 7, 2022

um dia vc está comendo sal na mão e no outro vc tá acabando com vip barão da comidinha merece respeito — cerøl (@nyazlj) February 7, 2022

Barão da piscadinha, da comidinha , da limpezinha Tem que comer mesmo, se cair de novo na xepa vai ter q comer sal de novo #BBB22 https://t.co/6jQ9WGeTDt — Alice_fã_de_reality (@Josysul) February 7, 2022