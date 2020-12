Ana Melo Banhos para limpeza: Prepare-se para 2021

Entramos no último mês do ano, e dezembro é o mês de reflexão, festas, limpeza e organização. Nessa época do ano que começa a grande faxina em casa, decidir o que fica e o que será doado ou jogado fora. A movimentação dentro de casa para deixar tudo pronto para receber o ano novo com a casa arrumada e organizada deve ser aplicada no nosso corpo e energia também.

O ano de 2020 foi bem atípico e fez com que a gente refletisse sobre nossos hábitos e futuro. Um ano difícil como esse, pede com que façamos uma boa limpeza na nossa energia para não levar energias velhas para o ano novo. Assim que limpar a casa e deixar tudo organizado, prepare um banho mágico para você e aproveite as festas de fim de ano com leveza!

+Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste Link !

Banhos mágicos para se preparar para o ano novo:

Banho de descarrego

Em uma vasilha, coloque um litro de água fervida, cinco folhas de laranjeira, duas folhas de manjericão, um punhado de erva-cidreira e duas rosas brancas. Deixe a mistura amornar, coe e adicione um punhado de sal grosso. Despeje a mistura no seu corpo, do pescoço para baixo. Repita este banho durante três dias seguidos. Jogue os restos do banho no lixo. Lave a vasilha e use-a como de costume.

Proteção em dobro

Coloque duas rosas vermelhas em uma vasilha com um litro de água fervida por alguns minutos. Acrescente três galhos de alecrim, sete cravos e três colheres de sopa de açúcar mascavo. No final, acenda uma vela branca, com cuidado, fazendo uma oração ao seu anjo da guarda. Jogue o banho em seu corpo após o banho de higiene normal. Junte o que sobrou do banho, os restos da vela e enterre.

Para ter o corpo fechado para o mal

Coloque as pétalas de duas rosas brancas, uma colher de mel e algumas gotas do seu perfume preferido em dois litros de água fervida. Depois de amornar, coe o preparo e jogue o líquido no seu corpo. Os restos do banho devem ser jogados em um jardim.

Purifique o corpo

Em uma vasilha, pique um ramo de arruda, um maço de hortelã, uma espada-de-são-jorge e metade de uma maçã. Coloque tudo em um litro de água fervida. Quando amornar, despeje pelo seu corpo, do pescoço para baixo. No final, faça uma oração ao arcanjo Rafael.

Para colocar fim aos prejuízos

Ferva flores e folhas de laranjeira em dois litros de água. Espere esfriar e tome um banho, despejando lentamente do pescoço para baixo. Reze: “Saiam, maus espíritos, vem meu anjo da guarda. Nada de mal há de acontecer, pois tenho a proteção do meu anjo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”. Os restos do banho devem ser jogados em uma lixeira fora de sua casa.

Fechar o corpo

Em uma noite de Lua Cheia, tome um banho e lave a cabeça. Jogue um pouco da mistura de água morna com uma colher (café) de sal grosso em seu corpo, do pescoço para baixo. Deixe a água escorrer dentro de um balde. Despeje essa água em um vaso florido, repetindo: “sai, azar. Sai azar! De hoje em diante, em minha vida, apenas a felicidade vai reinar”. O balde pode ser usado normalmente, depois de lavado.

LEIA TAMBÉM: