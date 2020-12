Ana Melo Banhos mágicos para atrair mais dinheiro

Muitas pessoas enfrentaram diversos desafios financeiros este ano. Alguns tiveram que vender coisas e outros começar negócios do zero para conseguir dar conta de pagar os boletos. Foi uma ano que exigiu criatividade e atitude para driblar os obstáculos com o dinheiro e os imprevistos que surgiram ao longo do ano.

Devido a isso, separamos aqui alguns banhos para que o dinheiro não seja mais problema e traga muita abundância para aproveitar o melhor da vida! Prepare os banhos, espere amornar e jogue-os no seu corpo depois do banho de higiene.

9 banhos para atrair dinheiro e melhorar o financeiro:

Ganhar dinheiro

Retire uma pétala de uma rosa amarela e guarde dentro da sua carteira. Ferva o que sobrar da flor em um litro de água. Coe, espere esfriar e, depois do seu banho diário, despeje o preparado no seu corpo, do pescoço para baixo. Espere seu corpo secar naturalmente. Em seguida, reze o Salmo 39, enrole a pétala da carteira com uma nota de dinheiro de qualquer valor e dê a quem necessite mais do que você. Jogue as sobras do banho em um vaso com flores e cuide da planta com carinho.

Receber muito dinheiro

Em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, compre um cadeado dourado pequeno e deixe-o sobre uma folha de louro até anoitecer. Quando terminar de tomar seu banho habitual, passe o cadeado por suas mãos e pés dizendo: “Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destruí-la ou abri-la para que mais riquezas entrem”. Enxugue os pés e as mãos com uma toalha amarela. Coloque o cadeado em um lugar em que ninguém veja e deixe-o lá pelo tempo que desejar. Jogue a folha de louro no lixo e use a toalha normalmente.

Conseguir guardar dinheiro

Na última sexta-feira de qualquer mês, logo que você acordar, coloque um pouco de água quente, com cuidado para não se queimar, em uma bacia com um copo de arroz cru. Espere amornar, coe essa mistura, tome um banho normal e, depois, despeje a água em seu corpo, do pescoço para baixo. Em seguida, vista-se com roupas brancas e limpas. Jogue o arroz em uma lixeira perto de sua casa. Volte a usar a bacia normalmente.

Fazer o salário render

Tire as pétalas de uma rosa vermelha e guarde uma delas na sua bolsa ou na carteira. Ferva três litros de água e acrescente as outras pétalas. Espere esfriar, leve para o banheiro e tome um banho com essa mistura, jogando no seu corpo, do pescoço para baixo. Deixe o seu corpo secar naturalmente e coloque uma roupa de cor clara. Faça a simpatia toda vez que receber o seu salário. Jogue as pétalas do banho em água corrente.

Não faltar dinheiro

Logo na manhã do dia 25/12, pegue uma rosa (cor-de-rosa), tire uma pétala e enrole-a em uma nota de dinheiro de qualquer valor. Enterre num vaso bem florido. Com o restante da rosa faça um chá, em dois litros de água. Deixe amornar e tome um banho com o preparado, do pescoço para baixo e enxugue-se com uma toalha branca. Repita a simpatia em um outro dia se sentir necessidade. Os restos do banho, jogue no lixo. A toalha, após lavada, volte a usar como de costume.

Faça seu pedido!

Ferva as pétalas de uma rosa amarela com dois litros de água e espere amornar. Feito isso, tome seu banho habitual e despeje a mistura do pescoço para baixo, enquanto faz o seu pedido. Depois, espere o corpo secar naturalmente e vista uma peça de roupa branca. Jogue os restos do banho no lixo e use a vasilha da fervura normalmente, após lavá-la. A peça de roupa também pode ser usada normalmente.

Sem preocupação com as finanças

Pegue uma pétala de rosa branca e enrole-a em uma nota de dinheiro de qualquer valor. Deixe o embrulho em sua carteira por três dias. Coloque o restante da rosa em dois litros de água morna e despeje esse preparado em seus pés depois de seu banho habitual. As sobras do banho devem ser jogadas no lixo. Use a nota como preferir e mantenha a pétala na carteira pelo tempo que desejar.

Superar problema financeiro

Ao acordar, esquente um litro de água com um copo de arroz cru. Em seguida, coe e deixe a água esfriar. Tome um banho bem demorado e depois jogue a água do arroz no seu corpo, do pescoço para baixo. Coloque uma roupa branca e limpa e verá que o dinheiro aparecerá como que por encanto. O arroz, você deve jogar no lixo.

Ter sorte com dinheiro

Coloque sete trevos-de-quatro-folhas em um saquinho de pano vermelho, costurado à mão e fechado com linha também vermelha. Derrame, sobre o saquinho, sete gotas de perfume de benjoim e deixe-o descansar em um litro de água fervida. Enquanto espera a água amornar, escreva os primeiros números que lhe vierem à cabeça. Tome seu banho e, depois, despeje essa água em suas mãos e pés. Enterre o patuá em um vaso florido e saia para fazer um jogo no mesmo dia, usando os números que anotou.

