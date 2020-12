Redação João Bidu Banhos dos Orixá: Conte com o poder dessas divindades

Além das orações, simpatias e guias, é possível também contar com o poder dos Orixás a partir dos banhos próprios dessas divindades. Tenha mais proteção, afaste os rivais, atraia mais amores e muitas outras coisas boas na sua vida com os banhos dos Orixás específicos a partir da sua data de nascimento!

Saiba qual dos banhos dos Orixás é o ideal para você

Ogum (21/03 a 20/04)

O seu banho deve ser feito numa terça-feira, e você irá usar sete cravos-da-índia, sete cravos vermelhos (só as pétalas), sete punhados de manjericão e sete gotas do seu perfume favorito. Faça o banho na Lua Cheia, entre 14 e 20 horas. Este banho abre os caminhos no amor e ajuda a afastar os rivais. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Oxóssi (21/04 a 20/05)

O banho para você deve ser preparado com seis punhados de poejo, seis lírios brancos, seis pétalas de rosa amarela, seis pétalas de gerânio, seis gotas de baunilha. Faça este banho numa quinta-feira de Lua Minguante, às 21 horas. Este banho serve para abrandar o ciúme e atrair o parceiro. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Ibejis (21/05 a 20/06)

Você irá usar pétalas de duas margaridas, dois lírios amarelos, duas rosas, uma vermelha e uma amarela e duas folhas de erva cidreira. Faça este banho em uma quarta-feira de Lua Nova. Este banho serve para que você consiga se decidir quanto aos caminhos a serem tomados e, atrair um amor verdadeiro e amigo. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Oxum (21/06 a 21/07)

Você deverá preparar esse banho num sábado ao meio-dia, de preferência para conseguir encantar a pessoa que deseja. Faça-o num dia de Lua Cheia. Use 21 flores de acácia, 21 folhas de manjericão e 21 pétalas de rosa cor-de-rosa. Regue com um pouco de mel e 21 gotas de essência de baunilha. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Xangô (22/07 a 22/08)

O banho que você deverá fazer, serve para aumentar o seu charme e destacar a sua estrela. Você deverá usar 12 paus de canela, 12 flores de laranjeira, 12 pétalas de rosas vermelhas e 12 pétalas de girassol. Acrescente 12 gotas de seu perfume favorito, não se esquecendo de usar perfume que tenha essência de canela ou violeta. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Obaluaiê (23/08 a 22/09)

Você deverá preparar este banho de um dia para o outro, de preferência deixando tomar a luz da Lua Cheia (cubra o recipiente em que estiver o preparado). Use sete galhos de arruda, sete folhas de louro e sete cascas de maçã. Mexa tudo com uma colher de pau virgem e faça seus pedidos. No dia seguinte pela manhã, tome o banho que ele abrirá seus caminhos no amor. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Oxumaré (23/09 a 22/10)

Você deverá realizar esse banho em uma sexta-feira de Lua Crescente. Usará três orquídeas, três dália, três acácias, três rosas cor-de-rosa e 32 gotas de seu perfume favorito. Jogue esse banho do pescoço para baixo, às 22h30, para que todas as suas conquistas sejam abençoadas. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Nanã Buruquê (23/10 a 21/11)

Para atrair as mais maravilhosas vibrações nos assuntos do coração, você deverá de preferência fazer esse banho com água de mina ou de fonte (se não achar pode ser filtrada). Misture três amor-perfeito, três gerânios vermelhos, um punhado de sálvia, três punhados de cardamomo e nove folhinhas de tunilagem. É ótimo e desperta os prazeres. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Yansã (22/11 a 21/12)

Você deverá fazer esse banho em uma quarta-feira de Lua Crescente e deverá misturar um champanhe rosé, em um litro de água e sete rosas vermelhas, sete canelas em pau, sete lascas de maçã, sete sementes de cardamomo e sete sementes de coentro. Acrescente sete folhas de manjericão. Ferva tudo em dez minutos, espere esfriar e tome o banho do pescoço para baixo. É para sedução. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Omulu (22/12 a 20/01)

Você fará seu banho numa segunda feira e, deverá usar 13 folhas de arruda macho, 13 folhas de arruda fêmea, 13 pétalas de margarida, 13 folhas de artemísia e 13 galhos de alecrim. Acrescente 13 colheres (chá )de erva doce, e ferva tudo em 13 minutos. Espere esfriar e tome o banho do pescoço para baixo. Esse banho faz encontrar alguém especial. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Oxalá (21/1 a 19/2)

Entre as dez e 12 horas da manhã, você deverá preparar um banho com dez gencianas, dez ramos de manjericão, dez ramos de alecrim, dez rosinhas brancas, dez gotas de baunilha e dez gotas de seu perfume favorito. Se achar, coloque dez folhas de alfazema. Faça esse banho num domingo, ele fará você descobrir um amor rapidinho. É afrodisíaco. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

Iemanjá (20/2 a 20/3)

Num sábado à noite coloque na água sete pedras de sal grosso, e consagre a água à Yemanjá dizendo: “Água salgada, água do mar, água de Yemanjá”. Acrescente dez gotas de perfume de alfazema, nove rosas brancas, nove folhas de erva-cidreira amassadas e deixe descansar por três horas. Tome o banho antes de sair para paquerar. E lembre-se de jogar os resíduos no jardim ou água corrente. Não enxugue o corpo com toalha, deixe-o secar naturalmente. Pensar positivo é o que faz diferença!

