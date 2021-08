Redação João Bidu Banhos afrodisíacos: aumente a sua sensualidade

Não está se sentindo a gostosa que é? Linda desse jeito? Ah, para né?!

Tire um dia para se cuidar, usar uma roupa bonita para aumentar a autoestima e tirar umas fotinhas. E, de quebra, fazer as receitinhas dos banhos afrodisíacos para deixar sua sensualidade lá no alto. O par não irá resistir!

Banhos afrodisíacos

Acentuar a sensualidade

Em uma noite de Lua Cheia, faça um preparado juntando um punhado de açúcar, pétalas de cinco rosas vermelhas, três gotas do seu perfume preferido, três galhos de alecrim, três galhos de hortelã e três litros de água fervida. Deixe descansar até amornar e, depois, jogue a mistura no seu corpo, delicadamente, da cintura para baixo. Os restos do banho devem ser jogados no lixo.

Noite inesquecível

Em três litros de água fervente, coloque três folhas de manga, três rosas brancas, um punhado de manjericão e três gotas de essência de lavanda. Abafe por três minutos e coe. Deixe esfriar, tome seu banho diário e, em seguida, jogue a água do pescoço para baixo. Deixe seu corpo secar naturalmente. Jogue os restos das plantas no lixo.

Acender o seu tesão

Em uma noite de Lua Crescente, ferva um punhado de levante e uma palma-de-santa-rita em uma vasilha com cinco litros de água, por cinco minutos. Desligue o fogo, acrescente três colheres (café) de mel, três gotas de óleo de amêndoas e sete gotas de essência de sândalo. Tampe a vasilha e espere esfriar. Coe e despeje o preparado em seu corpo, da

cintura para baixo, após seu banho habitual. Seque o seu corpo com uma toalha branca. O levante e a palma-de-santa-rita, jogue no lixo.

Despertar o desejo do par

Ferva um litro de água com as cascas de uma maçã, meia xícara (chá) de maçãs picadas e meia xícara (chá) de canela em pó. Depois de 20 minutos, desligue o fogo, espere a mistura amornar e adicione três gotas de lavanda. Depois do seu banho habitual, despeje a mistura no seu corpo, do pescoço para baixo. Deixe a sua pele secar naturalmente. Jogue os restos do banho no lixo.

