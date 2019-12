Banho de sal grosso para o Ano Novo: como preparar, benefícios e cuidados

Esta se sentindo meio pra baixo e cercada de energias negativas? A solução pode envolver uma pequena “bruxaria”. O banho de sal grosso é um dos mais famosos quando se trata em afastar o mau-olhado, a inveja e as energias negativas. O sal grosso serve para fazer um banho do descarrego, ou seja, para limpar o seu corpo de cima abaixo de todos os males que possa ter. Ele é muito eficiente para quebrar a inveja, o mau olhado, o azar e muitos outros males que podem fazer você andar em baixo e sem força para viver.

Leia também: Previsões para 2020: como será o próximo ano para cada signo do zodíaco?

arrow-options Reprodução/Shutterstock O banho de sal grosso pode trazer muitos benefícios para o corpo





Para que serve banho de sal grosso?

Todos os dias, passamos por diversos ambientes e cruzamos com vários tipos de pessoas. Há grandes chances que um desses ambientes que frequentamos haja uma energia negativa.

Nosso organismo absorve essas energias negativas. A partir daí nos sentimos cansados, desanimados e até mesmo com dores físicas. Nessas horas, para melhorar a nossa disposição, trazer de volta nossa vontade de viver e autoestima, é recomendado que façamos o banho de sal grosso.

De acordo com o portal Astro Centro, o banho de sal grosso é indicado por especialistas como o banho de descarrego mais poderoso. Por isso, ele é tão procurado. Os efeitos desse ritual são imediatos. Ao finalizar esse banho, você já sentirá um alívio interior.

Qual o melhor dia para tomar banho de sal grosso?

Os melhores dias para tomar banho de sal grosso são na sexta-feira, no domingo e na segunda.

Ao realizar o banho na sexta-feira, você eliminará as más energias e impurezas acumuladas ao longo da semana. Caso faça o banho no domingo ou na segunda-feira, você estará preparando seu corpo e sua alma para enfrentar os desafios da semana.

É uma forma de se proteger dos males que poderão chegar até você nos próximos dias.

Como preparar um banho de sal grosso simples?

arrow-options Reprodução/Shutterstock Preparar um banho de sal grosso pode ajudar a renovar as energias para o novo ano





Ferva dois litros de água. Em seguida, despeje a água quente em uma vasilha. Dissolva 7 colheres de sopa de sal grosso na água. Misture bastante até que todo o sal se dissolva. Em seguida, leve a vasilha para o banheiro.

Tome o seu banho de higiene pessoal normalmente. Depois, pegue a vasilha com a mistura de água e sal grosso, que já deve estar morna, e jogue em seu corpo, do pescoço para baixo.

Enquanto despeja a água, mentalize apenas coisas boas. Visualize todas as impurezas indo embora.

Para potencializar o seu banho de sal grosso para descarrego, você pode misturar na água algumas ervas. As ervas mais eficientes para este objetivo são:

Romã

Eucalipto

Alecrim

Camomila

Manjericão

O ideal é que você escolhe apenas 3 das ervas citadas. As melhores combinações são: romã, eucalipto e alecrim ou camomila, manjericão e alfazema.

Importante: o banho de sal grosso limpa todo o corpo. Ou seja, além de eliminar as energias negativas, ele também elimina as energias positivas. Assim, é fortemente recomendado que você faça um segundo banho em sequência.

Quando preparar o banho de sal grosso puro ou com ervas, também prepare um banho de ervas positivas para proteção e harmonização. Após jogar a mistura de sal grosso, tome o banho de ervas.

Não use uma toalha para secar o corpo. Deixe-o secar naturalmente. Em seguida, coloque uma roupa clara e tire um tempo para relaxar.

Leia também: Previsões para 2020: descubra o que os astros dizem sobre os signos no amor

Qual banho de ervas tomar após o banho de sal grosso?

arrow-options Reprodução/Shutterstock Banho de ervas é uma opção após o banho de sal grosso





Se você quer trazer energia, disposição e proteção para o seu dia a dia, após o banho de sal grosso, faça um banho de louco com canela. Para abrir caminhos, atrair prosperidade e harmonia, é indicada a realização do banho de manjericão ou alecrim.

Fazendo a combinação banho de sal grosso + banho energético, você ficará limpa e cheia de disposição.

Exemplo:

Banho para abrir caminhos

7 pequenos galhos de alecrim

1 pequeno pau de canela

7 pequenos galhos de manjericão

7 cravinhos da índia

Pétalas de 1 cravo branco (flor branca)

Como fazer a preparação:

Ferva 3 litros de água e desligue logo quando começar a ferver.

Coloque todos os ingredientes na panela e tampe a infusão com um pano branco.

Deixe os ingredientes amornarem durante pelo menos 30 minutos.

Coe a infusão e despeje sobre seu corpo, sempre do pescoço para baixo.

Ao despejar cuidadosamente a infusão, peça intensamente para que coisas boas aconteçam para você e mentalize sua felicidade por vir.

Ao acabar, vista-se com roupas bem claras para potencializar as energias positivas e não jogue as sobras no lixo, devolva-as à natureza (pode depositar em um vaso, se você estiver em um apartamento, ou em um jardim ou parque).

Cuidados na hora de tomar o banho de sal grosso





arrow-options Reprodução/Shutterstock O banho de sal grosso é a forma mais famosa de descarregar as energias negativas





Além de saber qual o melhor dia para tomar seu banho, para que esse ritual só traga coisas boas para sua vida, você precisa adotar alguns cuidados.

Antes do banho

O primeiro cuidado deve ser tomado na hora de comprar o sal grosso. O ideal é adquiri-lo em locais que vendem produtos esotéricos. O sal vendido nesses locais conta com pedras maiores, o que indica que é mais puro.

Escolha um momento em que esteja sozinha em casa para realizar o banho. Assim, o ambiente estará mais tranquilo, o que irá potencializar os efeitos do ritual.

Durante o banho

É importante que você mantenha pensamentos positivos enquanto toma o banho. Se tiver uma oração que você goste muito, faça-a.

Lembre-se de não molhar a cabeça. O sal grosso na cabeça pode enfraquecer seu campo energético. Caso isso aconteça, você ficará ainda mais vulnerável às energias negativas.

Depois do banho

Tome o banho de sal grosso, no máximo, uma vez a cada 15 dias! Tomar mais que dois banhos de sal grosso em um mês poderá causar um desgaste espiritual. Ou seja, seu corpo ficará fraco devido ao excesso de limpeza.

Leia também: Previsões para 2020: ano do Sol aflora autoconfiança, mas pede atenção

Por que esses banhos funcionam?

Segundo especialistas, a água é um super condutor de energia. Nosso corpo não é apenas “um”, ele é composto por vários corpos inclusive o corpo energético. Algumas teorias acreditam também que o banho com sal grosso atua sobre o corpo etéreo e o corpo astral.

Quando a água se junta com o sal, ela funciona como um descarregador de energias excedentes, tanto energias positivas como energias negativas.