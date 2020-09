Banhista caminha com tubarão com dentes cravados em antebraço

“Oh, 2020, o que você fez agora?”, reclamou uma pessoa ao falar sobre o documentário. “A televisão só piora”, disse outro internauta. “O Channel 4 produziu uma conversa aberta e séria para remover muitos estigmas, estereótipos e tabus e para lidar com a dismorfia corporal que muitos homens enfrentam com seus pênis e para lidar com a masculinidade tóxica na sociedade”, elogiou uma pessoa.

[ NSFW ] OMG MY MUM AND DAD FORGOT TO TURN OF THE TV AND NOW THERES A SHOW CALLED ME AND MY PENIS PLAYING — #FREELEAFY ⨂ (@MintyFanta) August 31, 2020

Me and my Penis on Channel 4. This was made for gay men surely? — Scott Williams (@tga1976) August 31, 2020