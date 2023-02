Banheiro químico vira enquanto jovem utilizava; vídeo

As imagens viralizaram na internet e chocaram os internautas.

As imagens compartilhadas na internet mostram a cabine já tombada no chão e dois homens tentando erguer o banheiro químico. Quando finalmente levantam a estrutura, o jovem surge totalmente sujo das necessidades sólidas e líquidas, uma vez que a limpeza da caca só ocorre após todos usarem o aparelho.

Assustado e completamente molhado, o jovem deixa o local amparado por alguns homens, parecendo sendo entender o que estava acontecendo. Toda a caca reservada no banheiro químico — que normalmente tem capacidade de 220 litros de sujeira — parece ter virado no chão, onde acontecia o que parece ser um show musical.

Não há informações de quando e onde o episódio aconteceu, e de como terminou a situação, a qual é bastante trágica. No Twitter, alguns internautas comentaram o assunto. “O maior medo da minha vida”, disse homem. “Eu nunca mais me sentiria limpa na vida”, comentou uma mulher.

A conta básica dos organizadores que recorrem a essas cabines é encomendar um banheiro químico para cada 200 pessoas. Um evento musical que dure quatro horas e receba 10 mil pessoas, por exemplo, precisará de 50 dessas cabines. No limite, cada um dos banheiros portáteis pode ser usado até 200 vezes por noite, considerando uma porcentagem maior de “números 1” do que de “números 2”.

Como é feita a limpeza?

Para limpar a cabine, um caminhão com uma bomba de sucção aspira os detritos e, depois, despeja-os em uma estação de tratamento de esgoto. Na sede da empresa que aluga as cabines, elas são lavadas com água e sabão. E estão prontas para outra.

Vídeo: